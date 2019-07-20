Жесткая посадка самолета у пляжа в США попала на видео

Жесткая посадка самолета у пляжа в США попала на видео

Пользователь YouTube опубликовал кадры с жесткой посадкой легкомоторного самолета в воду у пляжа в городе Оушен-Сити (штат Мэриленд).

Видео: ViralHog / YouTube

Инцидент произошел 16 июля. Летательный аппарат ударился о воду примерно в четверти мили (403 м) от береговой линии.

На борту находился один человек, медики оказали ему помощь на месте происшествия. Пилотом оказался 23-летний Тревол Дейл из города Ридвилл.

По словам Дейла, он планировал приземлиться в аэропорту Оушен-Сити, но примерно в миле (1,6 км) от берега ему пришлось приводнить самолет, который затем продолжил движение в сторону берега. Он не уточнил, что именно вынудило его совершить данный маневр.