Общество , 20 июл, 11:45 Сделано для агрегаторов
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Жесткая посадка самолета у пляжа в США попала на видео
Пользователь YouTube опубликовал кадры с жесткой посадкой легкомоторного самолета в воду у пляжа в городе Оушен-Сити (штат Мэриленд).
Инцидент произошел 16 июля. Летательный аппарат ударился о воду примерно в четверти мили (403 м) от береговой линии.
На борту находился один человек, медики оказали ему помощь на месте происшествия. Пилотом оказался 23-летний Тревол Дейл из города Ридвилл.
По словам Дейла, он планировал приземлиться в аэропорту Оушен-Сити, но примерно в миле (1,6 км) от берега ему пришлось приводнить самолет, который затем продолжил движение в сторону берега. Он не уточнил, что именно вынудило его совершить данный маневр.