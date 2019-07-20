Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Американский стриминг-сервис Netflix представил первый трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам серии фэнтезийных романов польского писателя Анджея Сапковского. За девять часов с момента публикации на YouTube ролик набрал 2,3 млн просмотров.

Главную роль, ведьмака Геральта, исполнил британский актер Генри Кавилл («Лига справедливости», «Агенты А.Н.К.Л».). «В Геральте было что-то, что вызвало во мне отклик, он не ваш обычный герой, он не относится ко всем идеально и в то же время он настоящий герой, но держит это в секрете», — сказал он, выступая на фестивале Comic-Con. Кавилл добавил, что провел много времени за видеоиграми о ведьмаке (польская компания CD Projekt выпустила три RPG, в общей сложности было продано 33 млн копий).

Однако создатели сериала не собирались «адаптировать» для телевидения видеоигры и занимались прямой экранизацией книг Сапковского, говорила шоураннер проекта Лорен Хиссрич в интервью EW.

Проект Netflix — не первая экранизация «Ведьмака». В 2002 году одноименная адаптация вышла на польском телеканале Telewizja Polska, сериал набрал 5,5 из 10 баллов в рейтинге IMDB.