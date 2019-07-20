В Амурской области девять человек пострадали в ДТП

В Амурской области девять человек пострадали в ДТП

В результате столкновения автомобилей Toyota Mark II и Toyota Hiace в Амурской области пострадали девять человек, включая четверых несовершеннолетних, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 09:05 по местному времени (03:05 мск) на автодороге Белогорск — Новое — Ромны. «Предварительно установлено, что водитель одного из автомобилей выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения», — заявили в ГУ МВД. В ведомстве не уточнили, о каком из двух автомобилей идет речь.

Пострадавших доставили в Белогорскую больницу с травмами разной степени тяжести.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, обстоятельства ДТП устанавливаются.