Умер архитектор башен-близнецов Петронас в Куала-Лумпуре

В Аргентине в возрасте 92 лет скончался архитектор Сезар Пелли. Об этом на своей странице в Twitter сообщил. Об этом на своей странице в Twitter сообщил губернатор провинции Тукуман Хуан Мансур, где Пелли родился и получил первое образование.

Мансур опубликовал информацию с «огромной болью» и выразил соболезнования семья архитектора. Он не уточнил причину смерти.

Пелли, который обучался в школе архитектуры при Иллинойском университете, спроектировал не менее десятка известных зданий по всему миру. Среди них—башни-близнецы Петронас в Куала-Лумпуре и бывшее здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.