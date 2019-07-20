В АЭВТ раскритиковали изменения правил по допуску к международным полетам

В АЭВТ раскритиковали изменения правил по допуску к международным полетам

Глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун написал письмо в Министерство транспорта, в котором попросил не менять правила допуска российский авиакомпаний к международным полетам. В письме, которое опубликовано на сайте ассоциации, указывается, что предложенные поправки приведут к возросшей трудоемкости работ авиапредприятиях по получению разрешения на выполнение международных полетов.

«Придется на каждый реryлярный рейс оформлять отдельный запрос на выполнение международных полетов, что в настоящее время не делается», - говорится в письме.

Тасун отметил, что в случае с нерегулярными рейсами есть угроза, что их выполнение станет невозможным.

Также в АЭВТ добавили, что новые правила могут привести к ограничению конституционных прав и свобод.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что требование авиакомпаниям обязательно представлять подробную информацию о каждом международном рейсе и его пассажирах не позднее получаса до вылета связано с позицией ФСБ, которая пыталась добиться ужесточения порядков в этой отрасли последние три года.





