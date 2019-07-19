Под Петербургом из-за поломки задержали электрички

На Балтийском направлении Октябрьской железной дороги по техническим причинам остановилась электричка, следовавшая из Санкт-Петербурга в Ивангород. Из-за этого были задержаны несколько электричек и поездов, сообщается на сайте железной дороги.

Поезд был остановлен на станции Броневая в 18:18 мск. После этого были задержаны поезда № 6356 Ораниенбаум — Санкт-Петербург и № 6568 Гатчина — Санкт-Петербург. Также было задержано отправление из Петербурга десяти электричек. Время задержки составляет от десяти минут до полутора часов.

По данным управления на транспорте МВД по Северо-Западу, в районе Броневой была зафиксирована неисправность контактов. Об этом пишет «Фонтанка». В результате задержали 20 электропоездов, уточнили в транспортной полиции.

В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» сообщалось, что в одном из вагонов электрички, следовавшей в Ивангород, произошло задымление, после чего отключилось электричество.