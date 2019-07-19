В Новороссийске возбудили дело против ударившей журналистку чиновницы

В Новороссийске возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы администрации, которая подозревается в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста местной газеты (ч. 3 ст. 144 УК РФ). Об этом говорится на сайте следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, инцидент произошел 23 июля на территории особо охраняемой территории. Сотрудница администрации, будучи недовольной действиями журналистки, выхватила у нее мобильный телефон и «причинила ссадину в области грудной клетки».

Как рассказал РБК директор газеты «Наша газета Новороссийск» Михаил Астраханцев, сотрудница издания Ольга Макаренко приехала делать репортаж о сливе канализации на территории особо охраняемой зоны «Прилагунье». Казаки и сотрудники «Водоконала» не хотели пускать ее, и журналистка стала снимать происходящее на видео. К ней подошла помощница главы Новороссийска Анжелика Коваленко, схватила телефон и попыталась удалить видеозапись. «Однако у нее ничего не получилось — помешала блокировка телефона», — сказал Астраханский и добавил, что при этом журналистку держал сотрудник «Водоканала».

Сама Макаренко рассказала РБК, что чиновница ударила ее, пытаясь забрать телефон с видеозаписью. «Удар был такой силы, что через некоторое время я осознала, что не способна даже сесть за руль автомобиля. У меня кружилась голова, меня тошнило, и общее состояние было такое, будто бы я теряю ориентиры в пространстве», — рассказала Макаренко. Журналистка добавила, что после инцидента ее отвезли в больницу, где зафиксировали ушиб мягких тканей головы и назначили умеренное лечение.

О том, что канализацию сливают в приморский лиман на территории особо охраняемой зоны «Прилагунье», газете сообщили жители Южного района Новороссийска, отметил директор газеты. «Сам канализационный коллектор находится в том месте, где быть не должен — на территории памятника природы. Поэтому любая авария, любой прорыв не может не принести последствий для экологии», — добавил он.