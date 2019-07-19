Патриарх Кирилл назвал разницу между святостью и гламурной пустотой

Патриарх Кирилл назвал современные фильмы и развлекательные телепрограммы жанрами гламура, отметив, что «гламурные потуги» при отсутствии духовного содержания ничего не дают людям. Об этом он заявил во время открытия мемориального комплекса «Всем пострадавшим за Христа в годы гонений и репрессий» в Сергиевом Посаде, сообщается на сайте патриарха.

Патриарх процитировал слова Иоанна Златоуста о том, что великолепие является святостью, отметив, что сейчас для обозначения «внешнего великолепия» используют слово «гламур». По его мнению, это понятие подразумевает внешнюю привлекательность при внутренней пустоте.

«Если внимательно посмотреть многие современные фильмы или развлекательные телепрограммы, то все эти жанры можно точно оценить как гламур, попытку придать внешнюю привлекательность при очень бедном, ничтожном с точки зрения нравственности содержании. Все обрамляется в очень дорогое обличие, все стоит огромных денег, но гламурные потуги ничего не дают сознанию и душам людей и не создают подлинное великолепие», — сказал патриарх.

Ранее он также предлагал избегать пошлости и того, что «сейчас называется попсой, гламуром». «Настоящая культура, то огромное богатство, которым мы обладаем, должна быть привлекательнее глянца, привлекательнее попсы. Главное — у общества должен быть реальный выбор между настоящей культурой и псевдокультурой», — говорил тогда патриарх.