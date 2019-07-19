Появилось видео с «оттолкнувшим» министра обороны Полторака Зеленским

Появилось видео, на котором министр обороны Украины Степан Полторак стоит рядом с президентом Владимиром Зеленским, а затем отступает на несколько шагов назад, после того как Зеленский поворачивается в его сторону и делает жест рукой.

Украинское издание «Обозреватель» отметило, что президент «резко оттолкнул» министра. При этом именно в этот момент перед камерой прошел оператор, загородив собой происходящее.

Видео: НАШ.МАКСІ-ТВ / YouTube

В офисе Зеленского эту информацию опровергли, отметив, что «никакого толчка не было», а сообщения о конфликте «полная чушь». «Мы говорили о срочном звонке, и президент попросил Степана Полторака подождать. И все», — сказал замглавы президентского офиса Руслан Рябошапка.

Вместе с Полтораком Зеленский находился на осмотре экспериментальных модулей для размещения военных в полевых условиях, пишет издание «Новое время». Президенту представили три образца модулей. Они предназначены для проживания четырех и шести человек. Отмечается, что там есть санитарные узлы, кровати, шкафы и необходимые для жизни предметы.