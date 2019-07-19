«Газпром нефть» и «Сибур» купили 100% омского завода полипропилена

АО «Сибгазполимер» — совместное предприятие «Газпром нефти» и «Сибура» — подписало договор о приобретении 50% доли в уставном капитале омского завода полипропилена «Полиом» у группы компаний «Титан». Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК. Сумма сделки не указана.

Таким образом, «Газпром нефть» и «Сибур» консолидировали 100% предприятия, «Сибгазполимер» станет единственным участником ООО «Полиом».

Операционное управление заводом компании будут осуществлять совместно.

ООО «Полиом» — один из крупнейших производителей полипропилена в России. Предприятие начало работу в 2012 году. В 2014 году на его базе было создано совместное предприятие, в котором ГК «Титан» принадлежало 50%, а «Газпром нефти» и «Сибуру» — по 25%. Мощности предприятия составляют 218 тыс. т высокотехнологичной продукции в год, ассортимент — около 100 марок полипропилена.