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Силовики пришли с обысками на завод полуфабрикатов «Сибирский гурман»

Сотрудники полиции проводят обыски на заводе производителя замороженных полуфабрикатов «Сибирский гурман». Об этом «РБК-Новосибирск» сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным ведомства, оперативно-разыскные мероприятия начались утром 19 июля, их причину там не уточнили. «Обыски в «Сибирском гурмане» действительно проводятся. Наши сотрудники туда выехали», — сообщил РБК источник в Главном управлении МВД России по Новосибирской области. При этом он отметил, что в связи с тем что речь идет об оперативно-разыскных мероприятиях публично заявлять о причинах обысков не представляется возможным.

«РБК-Новосибирск» сообщает, что помимо полиции на месте присутствуют сотрудники Следственного комитета и Специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Как рассказал источник «РБК-Новосибирск», обыски на предприятии проводятся в связи с налоговой проверкой из-за нарушений налогового законодательства. В региональных управлениях ФНС и СК не прокомментировали эту информацию.

Позднее на сайте управления СК по области появилось сообщение, в котором говорится, что в отношении гендиректора управляющей компании одного из предприятий города завели дело по п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). Название предприятия и имя директора в релизе не уточняются.

По данным следствия, с января 2014-го по март 2016 года гендиректор вместе с другими неустановленными лицами, занимаясь предпринимательской деятельностью, уклонялся от уплаты налогов в целях получения налоговой выгоды. Ведомство сообщило, что изучает финансовую отчетность и уставную документацию компании и проводит необходимые следственные действия.

Как сообщили «РБК-Новосибирск» в пресс-службе «Сибирского гурмана», по предварительным данным, по итогам налоговой проверки компании начислены необоснованные налоговые задолженности. «Если решение налогового органа будет вынесено не в пользу компании, будет однозначно судебное обжалование. Компания уже ранее успешно защищала свои интересы по налоговым претензиям и отстаивала свою правоту. Это нормальная практика», — заявили там.

«Сибирский гурман» работает с 1995 года. Согласно информации на сайте компании, это один из крупнейших производителей замороженных полуфабрикатов в России. Годовой объем производства компании составляет более 30 тыс. тонн. К брендам компании относятся пельмени «Мои хорошие», «Едим дома», «Мясная ярмарка», «Дарко», «Великосочные».

Теги: Новосибирск, обыски, уклонение от уплаты налогов, новости РБК
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