Суд постановил Роскомнадзору заблокировать тест «Сноба» о коррупционерах

Кировский районный суд Томска потребовал от Роскомнадзора ограничить доступ к тесту «Сноба» про коррупционеров. Об этом сообщается на сайте журнала.

Асиновский городской прокурор, который направил заявление в суд, отметил, что за описанные в тесте действия полагается уголовная и административная ответственность. По его словам, распространение информации об указанных преступлениях оказывает «прямое негативное воздействие на нравственность граждан», что нарушает их конституционные права.

Тест появился на сайте «Сноба» в ноябре 2017 года под названием «Как правильно брать и давать. Тест-инструкция для начинающего чиновника». В издании отметили, что поводом для его создания стали данные МВД о потере российским бюджетом более 19 млрд руб. из-за коррупции в 2016 году. Издание отмечает, что тест основан на реальных случаях взяточничества.