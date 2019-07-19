Эксперт назвал «Буревестник» с ядерной энергоустановкой оружием возмездия

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков назвал межконтинентальную крылатую ракету «Буревестник» оружием возмездия. Об этом он написал в статье для «Российской газеты».

Эксперт отметил, что в ракете стоит ядерный авиационный двигатель с компактным ядерным реактором, который позволяет ей лететь неограниченное время с дозвуковой скоростью на любое расстояние.

При этом критики ракеты отмечают, что при таких скоростях ее заметят любые средства противовоздушной обороны. В связи с этим Леонков отмечает, что «Буревестник» могут применять уже посте уничтожения зенитно-ракетных систем противника.

«Буревестник», как и подводный беспилотник «Посейдон» — это оружие возмездия, оружие которое будет применяться после того, как по территории агрессора «отработают» боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР)», — сказал он.