Shell пообещала Путину пять лет еженедельно открывать новую АЗС в России

В ближайшие пять лет британско-нидерландская нефтекомпания Royal Dutch Shell будет каждую неделю открывать новую АЗС в России. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил глава корпорации Бен ван Берден, передает ТАСС.

«Если говорить о сегменте переработки и сбыта, розничном сегменте, то <...> с точки зрения роста для нашей компании: она [Россия] входит в топ пяти крупнейших экономик. В рамках развития сети АЗС в России в ближайшие пять лет мы еженедельно будем открывать одну новую АЗС», — сказал ван Берден. Он добавил, что компания работает в России 127 лет.

Путин отметил, что Shell — крупный инвестор в российскую экономику и прямые инвестиции составили $15 млрд.

Во время Петербургского экономического форума (проходил с 6 по 8 июня) Shell договорилась со своим партнером компанией «Газпром нефть» о разведке и добыче дополнительных запасов углеводородов в Сибири. «Этот проект станет крупнейшей инвестицией в российскую экономику с точки зрения разведки и добычи нефти за последние пять лет», — сказал ван Берден.