Россия начала избавляться от грязной нефти в Усть-Луге путем смешивания

В терминале Усть-Луга в Ленинградской области уже начали смешивать загрязненную хлорорганикой нефть с чистой, избавляясь таким образом от грязного сырья. Об этом сообщил глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов, передает ТАСС.

По словам Рубцова, содержание хлорорганики в получаемом таким образом сырье не будет превышать 4 ppm (миллионных долей). «Сейчас немного подмешивается, поэтому мы и даем рынку понимание на перспективу, даем им понять, что это стабильно, до 4 ppm всегда. Это то содержание хлоридов, которое все заводы могут принимать», — рассказал он.

Нефть, загрязненная хлорорганикой, начала поступать в экспортный трубопровод «Дружба» и порт в Усть-Луге в апреле. После этого прокачка сырья была временно прекращена. Загрязнение хлорорганикой может приводить к выводу из строя оборудования на нефтеперерабатывающих заводах и угрожает коррозией труб. По принятому странами ЕАЭС техрегламенту, с 1 июля содержание хлорорганики в нефти не должно превышать 6 ppm.

Ранее в четверг агентство Reuters сообщило, что представитель «Транснефти» на совещании в Минэнерго предложил избавиться от загрязненной нефти, смешивая ее с экспортируемой чистой, чтобы содержание хлорорганики в поставляемой через Усть-Лугу смеси не превышало 3,5 миллионных долей. Источники агентства отмечали, что в этом случае повышенное содержание хлорорганики в экспортируемой нефти сохранится до середины 2020 года, а возможно, до 2021 года.