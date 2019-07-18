Бывшего премьер-министра Пакистана арестовали по делу о коррупции

Национальное бюро по вопросам подотчетности Пакистана арестовало бывшего премьер-министра Шахид Хакан Аббаси. Об этом сообщает местный телеканал Geo News.

Аббаси подозревают в коррупционных действиях. По версии Бюро, бывший премьер-министр передал тендер на поставку сжиженного природного газа (СПГ) на сумму 220 млн рупий (более $3 млн) компании, в которой он сам был акционером, передает телеканал.

Как пишет газета Tribune, антикоррупционная служба Пакистана в 2018 году начала расследование в отношении экс-министров страны Шахид Хакан Аббаси и Наваз Шарифа по подозрению в злоупотреблении властью по вопросам СПГ.

Шахид Хакан Аббаси является членом партии Пакистанская мусульманская лига (Наваз). С августа 2017 года по май 2018 года он занимал пост премьер-министра Пакистана.