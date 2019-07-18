Кремль заявил об отсутствии расчетов по числу паспортов для Донбасса

Кремль заявил об отсутствии расчетов по числу паспортов для Донбасса

В Кремле на данный момент нет точных расчетов, сколько жителей Донбасса воспользуются новым механизмом получения российского гражданства. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков назвал решение Владимира Путина ввести упрощенный режим получения гражданства для Донбасса «аргументированным» и «понятным», поскольку об этом поступило большое количество просьб от жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Пресс-секретарь президента на вопрос о решении украинского лидера Владимира Зеленского выдать гражданство Украины жителям «дружественных стран» ответил, что это «внутриукраинские дела».

Ранее, 17 июля, Путин подписал указ, позволяющий получить российское гражданство в упрощенном порядке всем жителям Донбасса. В апреле такую возможность предоставили только гражданам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали решение Кремля по Донбассу «неприкрытым вмешательством во внутренние дела страны» и заявили о подготовленных ответных мерах.