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Четыре человека утонули в Каспийском море в Дагестане

В Карабудахкентском районе Дагестана спасатели обнаружили тела четырех человек, утонувших в Каспийском море. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Ранее агентству сообщили в местной полиции, что с вечера 17 июля ведутся поиски четырех человек, тело одной женщины уже нашли.

«В ходе поисково-спасательных работ все тела найдены», — уточнили в ГУ МЧС по Дагестану.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС, две женщины и двое детей пропали на пляже населенного пункта Уллубийаул. Тело первой женщины 1960 года рождения было найдено в 100 м от места предполагаемого утопления.


 

Теги: Дагестан, Каспийское море, погибшие
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