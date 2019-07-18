В Роскачестве назвали лучший детский стиральный порошок

Роскачество провело исследование 22 детских стиральных порошков. Моющие средства оценивались по 44 показателям качества и безопасности. Об этом сообщается на сайте организации.

В исследовании участвовали порошки из России, Германии, Белоруссии, Австралии, Израиля, Испании, США и Южной Кореи. Среди них бренды Tide, «Умка», Babyline, Reflect, BabySpeci, Poshone, Meine Liebe, «Досенька», «Я родился», Garden, «Ушастый нянь», Amway home и другие.

Все образцы торговых марок соответствуют обязательным требованиям безопасности. Так, порошки не вызывают аллергии, не раздражают слизистую глаз и кожу, не вызывают интоксикации, а также не нарушают обмен веществ.

Кроме того, в соответствии с ГОСТом в порошке должно быть не более 17% фосфорнокислых соединений. Все проверенные марки также соответствовали этому требованию.

Специалисты Роскачества проверили, как детские порошки отстирывают белковые и пигментно-масляные загрязнения. С их удалением лучше всех справились средства «Аистенок», «Ушастый нянь», Free Time, Meine Liebe и Tide. Детские стиральные порошки лучше отмывают жирные пятна, нежели универсальные, отметили в организации.