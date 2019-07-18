Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

В ближайшие пять лет в России может произойти экстремальный скачок климатических изменений, в результате чего установится аномально жаркая погода. Об этом старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский рассказал телеканалу «Звезда».

По мнению Чернокульского, климатические изменения могут установиться в России на длительное время из-за прихода блокирующего циклона.

Климатолог пояснил, что в настоящее время мы наблюдаем данное явление в Европе, где в 2019 году температуры уже поднимаются до 42 — 44 градусов тепла. При этом в России, напротив, достаточно холодно.

«Это все один процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, в одной его части происходит заток тепла, в другой — заток холода», — пояснил ученый, добавив, что в ближайшие пять лет аномальная жара дойдет и до России.

Тем не менее, он подчеркнул, что данные климатические изменения не приведут к глобальной катастрофе.