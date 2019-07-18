Российское судно «Гранит» потеряло ход у порта Ульсан в Южной Корее

Российский теплоход «Гранит» с 15 членами экипажа и свыше 1 тыс. т груза, потеряло ход вблизи южнокорейского порта Ульсан в Японском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Владивостока Николая Пирожкова.

Инцидент произошел 17 июля в 15:58 по местному времени (08:15 мск) в 16 милях от порта Ульсан. Судно направлялось во Владивосток из порта Пусан. На его борту находятся 15 граждан России, а также генеральный груз общим весом в 1 тыс. 436 т.

По словам Пирожкова, в ночь на четверг теплоход взяли на буксир для ремонта главного двигателя. Ожидается, что судно прибудет в порт в четверг утром.