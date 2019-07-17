В петербургском суде умер переводчик

В Санкт-Петербурге на заседании в Фрунзенском районном суде скончался мужчина, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.

«Пришел на заседания по КОАП по миграционному законодательству, стало плохо с сердцем. Ему вызвали скорую, врачи констатировали смерть», — рассказали в пресс-службе, уточнив, что мужчина должен был присутствовать на заседании в качестве переводчика.

«Фонтанка» уточняет, что переводчик должен был участвовать в заседании по выдворению мигрантов. После его смерти судебные процессы были перенесены.

В марте в Кузьминском суде Москвы умер 59-летний мужчина, который пришел на слушания по гражданскому делу, сообщало агентство «РИА Новости». На лестнице ему стало плохо, он потерял сознание. Прибывшие медики констатировали его смерть.