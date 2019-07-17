На 80-м году жизни умер актер и режиссер Юрий Прохоров, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Он скончался 16 июля. Отпевание состоится 19 июля в Храме Петра и Павла в Лефортово.

Прохоров окончил актерское отделение Горьковского театрального училища. В конце 1960-х годов был актером Севастопольского драматического театра им. Луначарского, позднее стал работать актером и ассистентом режиссера на Одесской киностудии.

В качестве второго режиссера он сотрудничал с Виктором Титовым («Здравствуйте, я ваша тетя», «Адам женится на Еве»), Игорем Масленниковым («Что сказал покойник»), Александром Хваном («Дюба-Дюба») и другими. Также он снялся в фильмах «Совесть», «Сегодня и завтра», «Мать».