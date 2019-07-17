Финансовый омбудсмен вынес первое решение в споре об ОСАГО

В России вступило в силу первое решение финансового омбудсмена, вынесенное по спору между автовладельцем и страховой организацией в досудебном порядке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на главного финансового уполномоченного Юрия Воронина.

Заявитель — житель Тюмени — обратился к омбудсмену с жалобой на страховую организацию, которая нарушила срок ремонта автомобиля по договору ОСАГО. Компания, название которой в сообщении не указано, нарушила установленный законом 30-дневный срок восстановительного ремонта более чем в два раза — на 38 дней, рассказал Воронин.

Согласно закону об ОСАГО, за каждый день просрочки предусмотрена неустойка в размере 0,5% от суммы возмещения. Уполномоченный установил, что ремонт обошелся в 130 600 руб. С учетом этой суммы и периода нарушения омбудсмен встал на сторону заявителя и обязал компанию выплатить жителю Тюмени почти 25 тыс. руб.

Как сообщают «Ведомости», организация также должна выплатить 45 тыс. руб. омбудсмену, поскольку решение вынесено в пользу гражданина.

Финансовый уполномоченный начал работу в России с 1 июня. Омбудсмен рассматривает споры граждан со страховщиками по договорам ОСАГО, каско и ДСАГО.