Эксперимент по имитации полета на Луну завершился в Москве

Эксперимент по имитации полета на Луну завершился в Москве

Международный проект SIRIUS по имитации полета на Луну завершился в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости».

Шесть членов экипажа SIRIUS завершили четырехмесячный изоляционный эксперимент, который проходил в комплексе Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП).

По словам замгендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергея Савельева, нынешний эксперимент позволит подготовить будущие миссии на Луну. За четыре месяца экипаж выполнил 79 экспериментов по изучению влияния изоляции на психологию и физиологию человека.

В наземном комплексе, имитирующем космический корабль, группа исследователей находилась с 19 марта. В эксперименте участвовали командир Евгений Тарелкин, бортинженер Дарья Жидова, исследователи Аллен Миркадыров (США), Анастасия Степанова, Рейнхолд Повилаитис (США) и врач Стефания Федяй.

Проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) проводился ИМБП и NASA совместно с космическими агентствами России, Германии и Канады. Первый этап эксперимента SIRIUS прошел в 2017 году и длился 17 суток.