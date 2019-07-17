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Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
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При стрельбе в Ираке погибли турецкие дипломаты

Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов в иракском городе Эрбиль — столице Иракского Курдистана. В результате погибли как минимум трое турецких дипломатов, сообщает Reuters со ссылкой на двоих сотрудников местной службы безопасности.

Эту информацию подтверждает телеканал Sky News Arabia. По его данным, среди погибших — заместитель генерального консула Турции.

При этом турецкий телеканал NTV сообщает об одном погибшем дипломате. Еще один человек, по его данным, получил ранения.

Sky News Arabia передает, что вооруженное нападение на ресторан, расположенный в престижном районе города, совершили два человека, они скрылись.

Место происшествия оцеплено, ближайшие улицы перекрыты. Правоохранители изучают записи с камер наблюдения. Расследование обстоятельств происшествия взял под контроль начальник службы безопасности Иракского Курдистана.

Al-Sumaria уточняет, что инцидент произошел в районе Айн-Кава. Источник телеканала предположил, что нападение могло стать «ответом на убийства лидеров «Рабочей партии Курдистана», запрещенной в Турции.

Теги: Иракский Курдистан, вооруженное нападение, стрельба, дипломаты, Турция
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