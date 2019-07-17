Зеленский потребовал от и.о. главы Николаевской области уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы администрации Николаевской области Вячеслава Бони уйти в отставку. Об этом он заявил во время посещения международного аэропорта Николаева, сообщается на сайте президента.

Зеленский отметил, что «с ремонтом аэропорта сложилась странная ситуация, которая вызывает много вопросов», в первую очередь, по поводу эффективности использования средств.

Президент добавил, что кроме этого ремонт сопровождают постоянные скандалы, например, судебные дела в отношении фирмы-подрядчика или смерть его бывшего директора Владислава Волошина в 2018 году.

Затем Зеленский обратился к Боню. «Вы делаете такое выражение лица, как будто вы ни при чем и первый раз пришли. Почему вы к людям относитесь, как к скотам? Все говорят, что Николаев является бандитским городом. Это нормально? Чиновники ведут себя, как бандиты», — сказал президент.

Запись в facebook пользователя Офіс Президента України