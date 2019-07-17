Умер итальянский писатель Камиллери

Итальянский писатель и сценарист Андреа Камиллери умер в возрасте 93 лет, об этом сообщает La Repubblica.

Как пишет итальянское издание Fanpage, утром писатель был доставлен в римскую больницу Санто-Спирито из-за остановки сердца.

Камиллери был автором романов о комиссаре Сальво Монтальбано. Первая книга под названием «Форма воды» из этой серии вышла в 1994 году и принесла автору большой успех.

За время своей карьеры Камиллери успел поработать режиссером, продюсером, актером, а также написал сценарии к десяти фильмам, среди которых сериал про его персонажа под названием «Молодой Монтальбано» (2012 год). В 2003 году писатель был награжден званием Великого офицера ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».