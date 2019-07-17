Умер итальянский писатель Камиллери

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,81 -0,23 EUR Бирж. 70,45 -0,22 Brent 64,92 -2,61% USD Нал. 63,35 62,55 EUR Нал. 71,03 70,18 USD ЦБ 62,95 +0,13 EUR ЦБ 70,56 -0,12 EUR/USD 1,1214 +0,0006 BTC/USD Бирж. 9 312,50 -78,50 IMOEX 2 723,28 -1,18% RTSI 1 365,81 -1,18% DJIA 27 335,63 -0,09% Nasdaq 8 222,80 -0,43%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
PayPal $129 (+7,5%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Apple $230 (+12,25%) прогноз Bank of America к 01.05.20
PayPal $129 (+7,5%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Apple $230 (+12,25%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 62,95 (+0,13) Quote, 13:13
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 70,56 (-0,12) Quote, 13:13
Власти Малайзии заявили о недовольстве расследованием катастрофы MH17 Общество, 13:37 Компания Маска сообщила о первых шагах для подключения мозга к компьютеру Технологии и медиа, 13:35 Бессмертный Элвис: что известно о предстоящем байопике База Лурмана Стиль, 13:30 МИД указал на скрытые США факты о визах учителей Англо-американской школы Политика, 13:28 Обвиняемый в разбое сотрудник ФСБ признал в суде вину Общество, 13:24 «Яблоко» пожаловалась в Мосизбирком на отказ в регистрации кандидатов Общество, 13:23 Умер итальянский писатель Камиллери Общество, 13:23 Сочное питание: как получить максимум пользы из фруктов, овощей и зелени РБК и Philips, 13:21 В избиркоме сообщили результаты регистрации на выборы в Мосгордуму Политика, 13:20 Банки показали рекордный 1 трлн руб. прибыли за полгода Финансы, 13:18 Архитектура жизни: какие хосписы и пансионаты строят в России Недвижимость, 13:13 Цена быстрой моды: как избежать последствий для окружающей среды Спецпроект РБК PINK, 13:07 В Красноярске британскую студентку оштрафовали после лекции о феминизме Общество, 13:05 Почему подешевел Bitcoin: в США прошли слушания по токену Facebook Крипто, 13:02
Общество ,  
0 
Умер итальянский писатель Камиллери

Итальянский писатель и сценарист Андреа Камиллери умер в возрасте 93 лет, об этом сообщает La Repubblica.

Как пишет итальянское издание Fanpage, утром писатель был доставлен в римскую больницу Санто-Спирито из-за остановки сердца.

Камиллери был автором романов о комиссаре Сальво Монтальбано. Первая книга под названием «Форма воды» из этой серии вышла в 1994 году и принесла автору большой успех.

За время своей карьеры Камиллери успел поработать режиссером, продюсером, актером, а также написал сценарии к десяти фильмам, среди которых сериал про его персонажа под названием «Молодой Монтальбано» (2012 год). В 2003 году писатель был награжден званием Великого офицера ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».

Теги: Италия, писатель, смерть
Материалы по теме
Умер писатель-фантаст Михаил Ахманов
Общество
Умер писатель и ученый Николай Лисовой
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter