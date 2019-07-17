В Красноярске британскую студентку оштрафовали после лекции о феминизме

В Красноярском крае полиция оштрафовала студентку из Великобритании Харриет Филлипс за проведение лекции. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД России по региону.

Студентка была привлечена к ответственности по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания), которая предусматривает штраф от 2 тыс. до 5 тыс. руб. Из заявления следует, что Филлипс является гражданкой Великобритании и приехала в Россию по туристической визе, поэтому не имела права проводить публичное выступление.

Ранее местное издание «Проспект мира» сообщало, что в Красноярске сотрудники полиции прервали лекцию студентки, посвященную феминизму, и вывели ее из здания музейного центра «Площадь мира», где проходило мероприятие.

Заместитель директора по развитию центра Оксана Будулак подтвердила эту информацию РБК. «Я на тот момент находилась в музее, занималась своими делами, мне позвонили из издания «Проспект мира» и сообщили, что полицейские сорвали лекцию, я не в курсе была. Пошла туда, увидела, что лекция не проводится, и за столом сидит сотрудник ГУ МВД и составляет объяснение с девушкой. Он сказал, что было нарушено условие пребывания в России, виза у нее была туристическая», — сказала она.

При этом общественная организация «ИНТЕРРА», которая проводила встречу, в объявлении на своей странице «ВКонтакте» указывала, что Харриет Филлипс — студентка Кембриджского университета, но сейчас учится по обмену в Санкт-Петербурге. Лекция планировалась на тему «Феминизм в современном мире — кому и зачем он нужен?».