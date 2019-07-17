В ЮАР умер музыкант Джонни Клегг

Южноафриканский певец британского происхождения Джонни Клегг умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на менеджера музыканта Родди Куина.

Клегг скончался во вторник, 16 июля, в доме в Йоханнесбурге (ЮАР). В 2015 году у музыканта был диагностирован рак поджелудочной железы, но он продолжал гастролировать и выступать по всему миру.

Клегг критиковал политику расовой сегрегации, которую правительство ЮАР поддерживало до 1994 года. Его песня Asimbonanga, выпущенная в 1987 году, была посвящена Нельсону Манделе. Клегг, который выучил язык зулу, пел на поминальной службе Манделы в 2013 году.

Власти ЮАР также выразили свои соболезнования родным и близким Клегга. «Он оставил след в наших сердцах», — говорится в Twitter правительства страны.