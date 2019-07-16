В Саудовской Аравии разрешили магазинам работать во время молитв

Саудовская Аравия отменяет практику, при которой бизнес вынуждали останавливать работу несколько раз в день во время молитвы. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно распоряжению правительства, магазинам и ресторанам позволят работать круглосуточно за определенную плату. Ее размер будет определяться Министерством по делам муниципалитетов и сельской местности, пишет Al-Arabiya. Также министерство сможет определять список таких учреждений, которым работать круглосуточно все же не разрешат.

Ранее магазины в Саудовской Аравии работали только с субботы по четверг с 9:00 до 13:00 и с 16:30 до 20:00. Выходным во всех заведениях является пятница, когда жители страны посещают традиционную проповедь и молитву в мечетях.