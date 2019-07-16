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Северсталь ₽1 207,46 (+15,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,61%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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Общество ,  
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Эксперты заявили о слишком большом числе больниц в Германии

В Германии количество больниц нужно сократить вдвое — с нынешних 1,4 тыс.. до менее 600, чтобы улучшить качество обслуживания пациентов и сократить нехватку врачей и медсестер. Об этом говорится в исследовании немецкой корпорации Bertelsmann. Оно опубликовано на сайте медиахолдинга.

Согласно исследованию в Германии слишком много маленьких клиник, которые часто не оснащены необходимым спецоборудованием, им также не хватает опытных кадров, чтобы справиться с экстренными ситуациями вроде сердечного приступа или инсульта. Если количество клиник будет меньше 600, удастся избежать многих смертей и осложнений, говорится в исследовании.

Авторы считают, что даже если пациента в экстренном случае доставят в больницу в течение нескольких минут, его все равно потом придется отправить в специализированную клинику из-за отсутствия оборудования и профильных врачей.

По просьбе корпорации Берлинский институт медицинских и социальных исследований (IGES) изучил, как будет осуществляться стационарное лечение, ориентированное на повышение качества. Там считают, что, отказавшись от госпитализации в ближайшую больницу, пациенты смогут рассчитывать на неотложную помощь, круглосуточное наблюдение у профильного врача, необходимый опыт у медперсонала и на наличие специального оборудования.

Авторы исследования предлагают протестировать предложенную модель в районе городов Кельн и Леверкузен и сократить количество больниц там с 38 до 14. Отмечается при этом, что среднее время поездки при госпитализации не в ближайшую больницу, а в профильную не изменится.

При этом, как пишет газета Frankfurter Allgemeine, социал-демократ Карл Лаутербах считает, что масштаб закрытий говорит о неверности исследования. По его мнению, в сельской местности и крупных населенных пунктах Германии не хватает больничных коек, поэтому сокращение станет серьезной проблемой. Он согласился, что в стране слишком много больниц, однако в каждом конкретном случае необходимо учитывать, где нужна клиника, а где нет.

Теги: Германия, больницы, Bertelsmann
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