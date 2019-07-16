Умерла актриса Театра Российской армии Ольга Вяликова

Ольга Вяликова (Фото: teatrarmii.ru)

Актриса Центрального академического театра Российской армии Ольга Вяликова скончалась в возрасте 65 лет. Об этом сообщается на сайте театра.

Она работала в театре с 1980 года. С 1993 по 1995 год Вяликова играла в спектакле «Орестея» немецкого режиссера Петера Штайна.

Вяликова также сыграла в спектаклях «Изобретательная возлюбленная», «Игра на клавишах души», «Похождение бравого солдата Швейка» и других. В 2014 году она была награждена медалью «За трудовую доблесть».

Актриса снялась в фильмах «Обыкновенное чудо», «Похождения графа Невзорова», «Долгое прощание». Кроме того, по данным сайта «Кино-театр.ру», Вяликова занималась озвучиванием аудиокниг и дубляжом.