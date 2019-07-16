Улицу в Уэльсе признали самой крутой в мире

Улицу в Уэльсе признали самой крутой в мире

Улица Ффорд Пен Ллех (Ffordd Pen Llech) в центре города Харлеч в Северном Уэльсе с углом подъема 37,45 градусов вошла в Книгу рекордов Гиннесса, как самая крутая в мире. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Предыдущим рекордсменом была улица Болдуин в городе Дадине в Новой Зеландии, подъем которой составляет 35 градусов. Но уэльские активисты были не согласны с таким решением и утверждали, что их улица круче поднимается вверх. По итогам спора специалисты Книги рекордов Гиннесса провели независимую проверку 6 июня, в результате которой был установлен наклон в 37,45 градусов, пишет издание.

Запись об улице уже появилась на сайте книги рекордов. Местные жители, как отмечает издание, рассчитывают, что рекорд позволит им привлечь больше туристов.

Улица Ффорд Пен Ллех проходит мимо средневекового замка Арлех, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, на ней стоят жилые дома, магазин, прачечная и ресторан.