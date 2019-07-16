Фура с оборудованием Киркорова попала в аварию под Волгодонском

Фура с оборудованием Киркорова попала в аварию под Волгодонском

В Ростовской области фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в аварию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального главка МЧС.

Собеседник отметил, что ДТП произошло на автодороге Волгодонск — Ольгинская в районе хутора Лагутники. Грузовик съехал в кювет. Он направлялся из Волгодонска в Феодосию. Ранее об этой аварии с грузовиком певца сообщал портал «ВолгодонскNews».

Киркоров сообщил телеканалу «Звезда», что причиной происшествия стала плохая погода. По его словам, в результате никто не пострадал. «По направлению в Крым уже все движется, концерты состоятся», — добавил он.

В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, что в регионе шел дождь.