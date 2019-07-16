Фура с оборудованием Киркорова попала в аварию под Волгодонском

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,77 +0,10 EUR Бирж. 70,43 -0,12 Brent 66,36 -0,44% USD Нал. 63,17 62,42 EUR Нал. 71,05 70,21 USD ЦБ 62,81 -0,02 EUR ЦБ 70,68 -0,18 EUR/USD 1,1221 -0,0035 BTC/USD Бирж. 10 680,00 -151,00 IMOEX 2 743,41 -0,47% RTSI 1 376,97 -0,69% DJIA 27 359,16 +0,10% Nasdaq 8 258,19 +0,17%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Северсталь ₽1 207,46 (+15,26%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
Apple $230 (+11,99%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,79%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,76%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Северсталь ₽1 207,46 (+15,26%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
Apple $230 (+11,99%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,79%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,76%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 62,81 (-0,02) Quote, 12:45
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 70,68 (-0,18) Quote, 12:45
Госдума ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи Общество, 14:44 Умерла актриса Театра Российской армии Ольга Вяликова Общество, 14:43 Замена игрока: как хорошему руководителю избежать провала на новом месте Pro, 14:39 Полиция в Иваново проверит видео с тигром на проезжей части Общество, 14:37 Чем «зеленая» энергетика поможет бизнесу в эпоху инноваций Зеленая экономика, 14:31  Для поездки по России: жители разных городов — о любимых местах Стиль, 14:27 Полина Киценко — о том, как здоровое питание заменило эликсир бессмертия РБК и Philips, 14:26 Фура с оборудованием Киркорова попала в аварию под Волгодонском Общество, 14:26 Зеленский поручил подготовить Украину к конкурсу на проведение Олимпиады Политика, 14:25 Улицу в Уэльсе признали самой крутой в мире Общество, 14:21 Вторую группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили на волю Общество, 14:12 В Екатеринбурге эвакуировали УрФУ из-за угрозы взрыва Общество, 14:11 В администрации Зеленского анонсировали обмен пленными с Россией Политика, 14:06 Почему криптовалюты не заменят фиатные деньги: точка зрения главы Ripple Крипто, 14:05
Общество ,  
0 
Фура с оборудованием Киркорова попала в аварию под Волгодонском

В Ростовской области фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в аварию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального главка МЧС.

Собеседник отметил, что ДТП произошло на автодороге Волгодонск — Ольгинская в районе хутора Лагутники. Грузовик съехал в кювет. Он направлялся из Волгодонска в Феодосию. Ранее об этой аварии с грузовиком певца сообщал портал «ВолгодонскNews».

Киркоров сообщил телеканалу «Звезда», что причиной происшествия стала плохая погода. По его словам, в результате никто не пострадал. «По направлению в Крым уже все движется, концерты состоятся», — добавил он.

В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, что в регионе шел дождь.

Видео: Анастасия Быченкова / YouTube

Теги: Ростовская область, Филипп Киркоров, ДТП
Материалы по теме
В Челябинской области сын депутата сбил двух пешеходов
Общество
В Башкирии задержали водителя автобуса после ДТП с шестью погибшими
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter