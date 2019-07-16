Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение

Частичное лунное затмение пройдет в ночь с 16 на 17 июля. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Продолжительность теневого затмения составит около двух часов и продлится с 23:01 до 02:00 мск, передает «РИА Новости». Явление будет наблюдаться практически на всей территории России.

Полутеневое затмение начнется 16 июля в 21:43 мск, когда Луна коснется земной полутени. В 23:01 мск Луна станет погружаться в тень Земли. Максимальная фаза наступит в 00.31 мск 17 июля: половина диска Луны окажется в южной части земной тени.

В России затмение будет лучше всего видно в Крыму и на Северном Кавказе.

Отмечается, что лунное затмение будет не очень хорошо видно в Москве. Как пояснил агентству специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в Москве ожидается облачная погода. По его словам, при таких условиях жители Москвы и области вряд ли смогут увидеть затмение.