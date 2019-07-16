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Евро/Рубль ₽73,1 (+3,62%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Gilead $82 (+20,66%) прогноз Guggenheim Partners к 01.05.20
Citigroup $93 (+29,76%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Amazon $2 370 (+18,23%) прогноз Societe Generale к 08.04.20
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Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение

Частичное лунное затмение пройдет в ночь с 16 на 17 июля. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Продолжительность теневого затмения составит около двух часов и продлится с 23:01 до 02:00 мск, передает «РИА Новости». Явление будет наблюдаться практически на всей территории России.

Полутеневое затмение начнется 16 июля в 21:43 мск, когда Луна коснется земной полутени. В 23:01 мск Луна станет погружаться в тень Земли. Максимальная фаза наступит в 00.31 мск 17 июля: половина диска Луны окажется в южной части земной тени.

В России затмение будет лучше всего видно в Крыму и на Северном Кавказе.

Отмечается, что лунное затмение будет не очень хорошо видно в Москве. Как пояснил агентству специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в Москве ожидается облачная погода. По его словам, при таких условиях жители Москвы и области вряд ли смогут увидеть затмение.   

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