В Калифорнии при взрыве газа пострадали 15 человек

В Калифорнии при взрыве газа пострадали 15 человек

Подача В результате взрыва бытового газа в городе Мурриета, штат Калифорния, погиб один человек, еще 15 получили ранения. Об этом пишет The Los Angeles Times со ссылкой на компанию Southern California Gas, которая отвечает за газораспределение на юге штата.

По ее данным, взрыв произошел в одном из частных домов. До взрыва в компанию поступило сообщение о повреждении газопровода, который проходил по территории частного участка земли.

Как отмечает газета, в здании и на территории участка велись ремонтные работы, в ходе которых и был поврежден газопровод. После прибытия бригады из Southern California Gas произошел взрыв. Один из сотрудников компании погиб, другой был госпитализирован. При этом один из жителей дома пропал без вести.

Житель соседнего дома рассказал изданию, что дом был выставлен на продажу. В настоящее время спецслужбы занимаются ликвидацией последствий взрыва. Пожарные в свою очередь ведут борьбу с огнем. Подача газа в этот район города была остановлена.