На Красной площади задержали участников пикета в память об Эстемировой

На Красной площади в Москве прошел пикет, посвященный десятой годовщине убийства правозащитницы Натальи Эстемировой. Полицейские задержали участников акции, говорится в сообщении правозащитного центра «Мемориал», поступившем в РБК.

В пикете участвовали председатель совета «Мемориала» Александр Черкасов, председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина и журналистка «Новой газеты» Елена Милашина. На них были футболки с портретом Эстемировой, а в руках плакаты с надписями: «Правозащитница Наталья Эстемирова убита 10 лет назад», «Заказчики и убийцы до сих пор не найдены», «Как же так, господин президент?».



Задержанных доставили в ОВД Китай-город. Впоследствии пресс-секретарь международного отделения «Мемориала» Наталья Петрова сообщила РБК, что троих участников акции отпустили. «Действительно, коллеги были задержаны. Светлану Ганнушкину, Елену Милашину и Александра Черкасова уже отпустили», — сказала она.

РБК направил запрос в МВД России.

Главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Наталью Эстемирову убили в 2009 году. Она занималась расследованием нарушений прав человека, допущенных федеральными силами в годы войны в Чечне. Эстемирова также писала статьи для «Новой газеты».

В июле 2009 года на нее напали неизвестные, насильно посадили ее в автомобиль, а затем увезли. Впоследствии ее тело с огнестрельными ранениями нашли недалеко от трассы «Кавказ». В Следственном комитете заявляли, что мотивом преступления стала месть за ее публикации и критику властей Чечни.