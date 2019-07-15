На Красной площади задержали участников пикета в память об Эстемировой

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 62,69 -0,29 EUR Бирж. 70,57 -0,40 Brent 66,65 -0,27% USD Нал. 63,50 62,05 EUR Нал. 71,40 70,00 USD ЦБ 62,83 -0,19 EUR ЦБ 70,86 -0,15 EUR/USD 1,1257 -0,0010 BTC/USD Бирж. 10 588,00 +388,00 IMOEX 2 756,44 -0,76% RTSI 1 386,52 -0,10% DJIA 27 301,61 -0,11% Nasdaq 8 240,93 -0,04%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Gilead $82 (+20,8%) прогноз Guggenheim Partners к 01.05.20
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,89%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Amazon $2 370 (+17,89%) прогноз Societe Generale к 08.04.20
Gilead $82 (+20,8%) прогноз Guggenheim Partners к 01.05.20
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,89%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Amazon $2 370 (+17,89%) прогноз Societe Generale к 08.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 62,83 (-0,19) Quote, 13:32
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 70,86 (-0,15) Quote, 13:32
Что поможет вам начать вести здоровый образ жизни: тест РБК и Philips, 20:35 Эксперты оценили шансы введения США санкций против российского госдолга Политика, 20:28 На Красной площади задержали участников пикета в память об Эстемировой Общество, 20:28 Ветераны назвали имя и.о. руководителя группы «Альфа» Политика, 20:27 В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа Общество, 20:13 Защита экс-владельца Антипинского НПЗ обжалует его арест Бизнес, 20:09 РПЛ объяснила позднее начало футбольных матчей в сезоне 2019/20 Спорт, 20:07 Страны Скандинавии подняли в небо свою авиацию из-за Ту-160 над Балтикой Политика, 19:55 Как начать бегать: правильный подход РБК и Philips, 19:50 Врачи заявили о планах провести ампутацию у избитой девочки из Ингушетии Общество, 19:47 VAR будет протестирован в матче РПЛ между «Локомотивом» и «Рубином» Спорт, 19:42 Следователи начали проверку из-за утонувших в реке Лене детей Общество, 19:42 Украина продлила на год эмбарго на ввоз товаров из России Политика, 19:41 Луценко заявил о невозможности выдачи Вышинского Москве до решения суда Политика, 19:39
Общество ,  
0 
На Красной площади задержали участников пикета в память об Эстемировой

На Красной площади в Москве прошел пикет, посвященный десятой годовщине убийства правозащитницы Натальи Эстемировой. Полицейские задержали участников акции, говорится в сообщении правозащитного центра «Мемориал», поступившем в РБК.

В пикете участвовали председатель совета «Мемориала» Александр Черкасов, председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина и журналистка «Новой газеты» Елена Милашина. На них были футболки с портретом Эстемировой, а в руках плакаты с надписями: «Правозащитница Наталья Эстемирова убита 10 лет назад», «Заказчики и убийцы до сих пор не найдены», «Как же так, господин президент?».

Задержанных доставили в ОВД Китай-город. Впоследствии пресс-секретарь международного отделения «Мемориала» Наталья Петрова сообщила РБК, что троих участников акции отпустили. «Действительно, коллеги были задержаны. Светлану Ганнушкину, Елену Милашину и Александра Черкасова уже отпустили», — сказала она.

РБК направил запрос в МВД России.

Главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Наталью Эстемирову убили в 2009 году. Она занималась расследованием нарушений прав человека, допущенных федеральными силами в годы войны в Чечне. Эстемирова также писала статьи для «Новой газеты». 

В июле 2009 года на нее напали неизвестные, насильно посадили ее в автомобиль, а затем увезли. Впоследствии ее тело с огнестрельными ранениями нашли недалеко от трассы «Кавказ». В Следственном комитете заявляли, что мотивом преступления стала месть за ее публикации и критику властей Чечни.

По данным следствия, к убийству причастны Алхазур Башаев и трое его сообщников. В СК отмечали, что правозащитница писала о вербовке Башаевым боевиков и нападении на семью московского бизнесмена. В СК добавляли, что он находится во Франции.

«Мемориал» опубликовал спецпроект, посвященный работе Эстемировой. Центр отметил, что виновные в ее убийстве до сих пор не найдены и не наказаны.

Теги: новости РБК, Красная площадь, пикет
Материалы по теме
СК начал проверку угроз СМИ после статей о гонениях на геев в Чечне
Политика
В.Маркин опроверг прекращение дела об убийстве Н.Эстемировой
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter