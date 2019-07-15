Университет «Синергия» опроверг блокировку своих счетов

Университет «Синергия» в ответ на запрос РБК сообщил, что его счета никогда не блокировались. «Официально информируем о том, что никаких задолженностей перед ФНС нет», — говорится в заявлении.

Таким образом, в учебном заведении опровергли информацию издания The Bell о том, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета «Синергии», а также организаций, от имени которых университет проводит свои форумы.

Издание также указывало, что не располагает данными о сумме долга «Синергии» перед бюджетом, однако при этом сообщало, что существуют исполнительные листы на 27,3 млн руб.

РБК направил запрос в Федеральную налоговую службу. На момент публикации материала ответ на него получен не был.

Школа бизнеса «Синергия» проводит форумы в Москве, приглашая на них известных бизнес-коучей и мотивационных спикеров. Среди них Тони Роббинс и Ник Вуйчич.