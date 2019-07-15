Ученые из ЦЕРН анонсировали открытие новой частицы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,65 -0,33 EUR Бирж. 70,56 -0,41 Brent 66,95 +0,18% USD Нал. 63,34 62,33 EUR Нал. 71,33 70,30 USD ЦБ 62,83 -0,19 EUR ЦБ 70,86 -0,15 EUR/USD 1,1263 -0,0005 BTC/USD Бирж. 10 521,00 +321,00 IMOEX 2 762,58 -0,54% RTSI 1 388,86 +0,07% DJIA 27 330,72 0% Nasdaq 8 244,26 +0%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Citigroup $93 (+29,29%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Amazon $2 370 (+17,92%) прогноз Societe Generale к 08.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Citigroup $93 (+29,29%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Amazon $2 370 (+17,92%) прогноз Societe Generale к 08.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 62,83 (-0,19) Quote, 13:32
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 70,86 (-0,15) Quote, 13:32
Университет «Синергия» опроверг блокировку своих счетов Общество, 17:34 Ученые из ЦЕРН анонсировали открытие новой частицы Технологии и медиа, 17:30 Стильно и космополитично: три дизайнерских решения для ремонта квартиры РБК и Галс-Девелопмент, 17:23 Глава Мосгоризбиркома провел встречу с оппозиционерами в коридоре Политика, 17:21 Турчинов предсказал возможность Киева за «минуты» снести Крымский мост Политика, 17:17 Партнеры Путина по тройке атаки вошли в руководство Ночной хоккейной лиги Спорт, 17:14 Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года Общество, 17:11 Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве Общество, 17:02 Москалькова попросила освободить Вышинского под подписку о невыезде Общество, 17:01 Компания Ротенберга построит мост на проинспектированной Орешкиным трассе Бизнес, 16:59 Как экологическая политика влияет на бизнес и рынок труда Зеленая экономика, 16:55  Правильно ли вы питаетесь. Тест РБК и Philips, 16:54 ФАС не получала ходатайство о сделке «Яндекса» и сервиса такси «Везёт» Бизнес, 16:53 Виртуальное преступление — реальное наказание: как право регулирует VR/AR Pro, 16:43
Технологии и медиа ,  
0 
Ученые из ЦЕРН анонсировали открытие новой частицы

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН), в которую входят российские ученые, объявила об открытии двух возбужденных состояний прелестного бариона, которые, возможно, являются новой частицей «лямбда-б барион» или «сигма-б барион». Об этом сообщается на сайте Института ядерной физики имени Г.И.Будкера СО РАН.

Результаты эксперимента Large Hadron Collider beauty experiment (LHCb) на Большом адронном коллайдере были предоставлены 13 июля на конференции по физике элементарных частиц (EPS-HEP). Для окончательных выводов необходимо проверить полученные результаты в рамках нового эксперимента с измерением квантовых чисел.

«Барион — частица, состоящая из двух легких кварков и одного тяжелого b-прелестного кварка. Такие возбужденные состояния предсказываются теорией, но раньше их не наблюдали, потому что не было достаточной статистики», — рассказывает старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН Павел Кроковный. В сообщении отмечается, что барионные состояния изучены меньше других.
Эксперимент LHCb направлен в том числе на уточнение кварковой модели, которая поможет получить полную информации о том, из чего состоит Вселенная, говорится в сообщении.

Институт ядерной физики им. Г. И.Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) и Новосибирский государственный университет (НГУ) входят в список организаций-участников ЦЕРН.

Технологии и медиа
Голикова оценила размер возможных взносов России в ЦЕРН в $115 млн в год

Теги: ЦЕРН, физика, ученые
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter