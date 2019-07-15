Ученые из ЦЕРН анонсировали открытие новой частицы

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН), в которую входят российские ученые, объявила об открытии двух возбужденных состояний прелестного бариона, которые, возможно, являются новой частицей «лямбда-б барион» или «сигма-б барион». Об этом сообщается на сайте Института ядерной физики имени Г.И.Будкера СО РАН.

Результаты эксперимента Large Hadron Collider beauty experiment (LHCb) на Большом адронном коллайдере были предоставлены 13 июля на конференции по физике элементарных частиц (EPS-HEP). Для окончательных выводов необходимо проверить полученные результаты в рамках нового эксперимента с измерением квантовых чисел.

«Барион — частица, состоящая из двух легких кварков и одного тяжелого b-прелестного кварка. Такие возбужденные состояния предсказываются теорией, но раньше их не наблюдали, потому что не было достаточной статистики», — рассказывает старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН Павел Кроковный. В сообщении отмечается, что барионные состояния изучены меньше других.

Эксперимент LHCb направлен в том числе на уточнение кварковой модели, которая поможет получить полную информации о том, из чего состоит Вселенная, говорится в сообщении.

Институт ядерной физики им. Г. И.Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) и Новосибирский государственный университет (НГУ) входят в список организаций-участников ЦЕРН.