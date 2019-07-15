В Великобритании выпустят банкноты с портретом Тьюринга

Марк Карни на презентации новой банкноты (Фото: Matthew Lloyd / Bloomberg)

Портрет математика Алана Тьюринга будет изображен на новой банкноте 50 фунтов. Об этом говорится в сообщении на сайте Банка Англии.

Также на банкноте будет цитата математика и лента с датой рождения ученого в двоичном коде. Банкноты должны поступить в обращение к концу 2021 года.

В 2018 году Консультативный комитет банка Англии предложил поместить портрет одного из ученых на новую банкноту в 50 футов. Банк получил более 227 тыс. предложений, 989 из них соответствовали необходимым требованиям. В итоге комитет составил список из 12 кандидатов, который передали главе банка Марку Карни. В перечне, в частности, были физики Стивен Хокинг и Эрнест Резерфорд, палеонтолог Мэри Аннинг и математик Ада Лавлейс.

Тьюринг — английский математик, чьи разработки помогли взломать шифры немецкой машины «Энигма» во время Второй мировой войны. После войны он занимался разработкой первых компьютеров в Национальной физической лаборатории Великобритании, а затем в Манчестерском университете. Тьюринг также считается одним из основоположников теории искусственного интеллекта: именно он сформулировал «тест Тьюринга», который позволяет определить, может ли компьютер мыслить.

В 1952 году его осудили за отношения с мужчиной, после чего он должен был пройти гормональную терапию. Математик также был лишен допуска к секретным материалам и вынужден был прекратить исследования. Тьюринг умер в 1954 году. В 2013 королева Великобритании Елизавета II посмертно помиловала математика.