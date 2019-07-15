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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
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МВД Киргизии объявило в розыск экс-главу комитета нацбезопасности

Министерство внутренних дел (МВД) Киргизии объявило в розыск бывшего секретаря Совета обороны республики Бусурманкула Табалдиева по делу о коррупции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следственная служба МВД страны проводит досудебное расследование дела о коррупции (ч. 2 ст. 319 УК Киргизии) по факту незаконного освобождения криминального авторитета Азиза Батукаева из мест лишения свободы.

АКИрress добавляет, что ранее Табалдиев также занимал должность главы Государственного комитета нацбезопасности Киргизии (ГКНБ), завотдела обороны и безопасности аппарата президента и исполняющего обязанности генпрокурора.

Агентство также называет Батукаева «вором в законе».

Общество
Экс-министра здравоохранения Киргизии задержали за подделку документов

В середине мая по подозрению в соучастии в коррупции, подделке документов и служебном подлоге задержали бывшего министра здравоохранения Киргизии Динару Сагинбаеву. Помимо нее правоохранительные органы задержали экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева. По данным следствия, они помогли поставить Батукаеву диагноз «острый миелобластный лейкоз», благодаря чему его досрочно освободили. Однако в 2013 году проверка не подтвердила диагноз и выявила фальсификацию.

Также по делу о незаконном освобождении Батукаева были арестованы бывшие сотрудники Кыргызского научного центра гематологии при Минздраве страны и задержаны медицинские работники ГСИН и еще несколько фигурантов дела.

По данным портала 24.kg, в 2006 году Батукаева приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в хранении оружия, наркотиков и организации массовых беспорядков. В 2013 году суд постановил освободить заключенного из-за диагностированного рака крови в последней стадии, после чего он покинул Киргизию.

Теги: Киргизия, розыск
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Экс-министра здравоохранения Киргизии задержали за подделку документов
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