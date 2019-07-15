МВД Киргизии объявило в розыск экс-главу комитета нацбезопасности

Министерство внутренних дел (МВД) Киргизии объявило в розыск бывшего секретаря Совета обороны республики Бусурманкула Табалдиева по делу о коррупции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следственная служба МВД страны проводит досудебное расследование дела о коррупции (ч. 2 ст. 319 УК Киргизии) по факту незаконного освобождения криминального авторитета Азиза Батукаева из мест лишения свободы.

АКИрress добавляет, что ранее Табалдиев также занимал должность главы Государственного комитета нацбезопасности Киргизии (ГКНБ), завотдела обороны и безопасности аппарата президента и исполняющего обязанности генпрокурора.

Агентство также называет Батукаева «вором в законе».