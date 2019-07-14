Людей на лодке на озере в Ленинградской области обстрелял неизвестный

Людей на лодке на озере в Ленинградской области обстрелял неизвестный

Следователи начали проверку после обстрела резиновой лодки с людьми на озере Круглое в Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

Согласно сообщению, правоохранители начали проверку после того, как в местных СМИ появилась информация о происшествии. Так, портал 47news передает, что инцидент произошел вечером 13 июля. В момент обстрела в лодке находилась семейная пара с детьми — трехлетняя девочка и четырехлетний мальчик — и их 34-летний родственник.

«Первая пуля пролетела над головой, вторая прошила лодку, продырявила два баллона и попала в пятку Виталию [родственник семьи]», — сообщила мать детей, добавив, что госпитализация никому не потребовалась.

В настоящее время следователи задержали подозреваемого в причастности к обстрелу, местного жителя, сообщили следователи. Правоохранители допросят его и остальных участников событий.