В Дагестане из-за обильных дождей обрушился мост

Автомобильный мост в селе Гелиб (Дагестан) частично разрушился после сильных дождей. Об этом сообщает управление МЧС по республике.

«Из-за дождей, прошедших за последние дни, поднялся уровень воды в реке. Один край по ширине моста остался цел, другой ушел в реку. Ни дома, ни люди не пострадали», — уточнил ТАСС глава Чародинского района Мухидин Магомедов.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 10:50 по местному времени. В результате происшествия без автомобильного сообщения остались села Ритляб и Гоаб с общим количеством населения более 300 человек, включая 77 детей.

По словам главы Чародинского района, объездной дороги нет, но есть пешеходная переправа, население обеспечено продовольствием. Восстановить мост планируется 15 июля.