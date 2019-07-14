Мощи святых Петра и Февронии доставили в храм Христа Спасителя

Мощи святых покровителей семьи и брака Петра и Февронии доставили из Мурома в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает ТАСС.

«Пришли князья муромские в этот храм, чтобы дать возможность нам и нашим близким, живущим семейной жизнью, приложиться к этой святыне», — заявил митрополит Липецкий и Задонский Арсений.

По данным пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла, мощи святых будут находиться в храме с 14 по 21 июля. Паломники смогут поклониться мощам с 15 июля с 08:00 до 20:00.

Согласно житию святых — «Повести о Петре и Февронии Муромских», дочь бортника Феврония излечила муромского князя Петра от струпьев и язв с условием, что он женится на ней. Однако князь не сдержал слова и сбежал, оставив дорогие подарки. Феврония подарки не приняла и стала ждать князя. В то время к Петру вернулась его болезнь, и он вновь обратился к девушке. Во второй раз он сдержал обещание. Поскольку Феврония была из простого рода, бояре вынудили Петра оставить управление Муромом, однако из-за внутренних распрей князя и его жену в скором времени призвали вернуться. Муромские князья прожили счастливую жизнь и в преклонном возрасте приняли монашеский постриг. Умерли они в один день — 8 июля по новому стилю. Теперь в этот день церковь чтит память покровителей семьи и брака.