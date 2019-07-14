За пять лет число получивших гражданство Украины сократилось вдвое

Число лиц, получивших гражданство Украины, за последние пять лет сократилось почти в два раза. Об этом УНН сообщили в Государственной миграционной службе Украины.

По данным ведомства, в 2014 году украинское гражданство по территориальному происхождению получили 6438 человек, в 2017-м — 3639, а в 2018-м — 3388 человек. За пять месяцев 2019 года гражданство было предоставлено 1199 лицам.

Гражданство Украины на основании соглашений об упрощенном порядке изменения гражданства с начала 2019 года получили только 29 человек, в прошлом году их было 70, а в 2014-м — 125.

Также сократилось число лиц, которым гражданство было предоставлено по указу президента Украины. В 2019 году их было 652 человека, в 2018-м — 983, а в 2014 году — 1339.

По данным отчета ООН «Перспективы мирового народонаселения», население Украины к 2050 году может сократиться почти на 20% — до 35,2 млн человек.