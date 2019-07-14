Умерла исполнительница бардовской песни Елена Касьян

На Украине на 50-м году жизни умерла поэт и исполнитель бардовской песни Елена Касьян. Соответствующее сообщение появилось на ее странице в Facebook.

«Она любила писать сказки со счастливым концом. А для себя написать не успела. Сегодня в 06:50 Лена ушла», — говорится в сообщении.

Накануне сама Касьян, которая в течение шести лет боролась с раком, сообщила об ухудшении состояния своего здоровья.

О смерти Касьян сообщил на своем сайте издающийся в Германии русскоязычный литературный журнал «Берлин.Берега», который ранее печатал стихи поэтессы.

Касьян в течение нескольких лет выступала с концертами, записывала альбомы. В 2009 году она была участницей Грушинского фестиваля. В родном Львове Касьян руководила клубом авторской песни.