Умер организатор военного переворота в Бангладеш генерал Хуссейн Эршад

Бывший президент Бангладеш Хуссейн Мухаммед Эршад скончался в возрасте 89 лет из-за возрастных осложнений со здоровьем. Об этом сообщает Reuters.

«Он умер сегодня утром после трех недель страданий», — заявил журналистам секретарь Эршада Сунил Шува Рой. Уточняется, что последние десять дней Эршад находился в военном госпитале в Дакке с нарушениями функций печени и почек.

Будучи начальником штаба армии, генерал-майор Эршад захватил власть в результате военного переворота 24 апреля 1982 года, свергнув тогдашнего президента Абдуса Саттара. Год спустя он провозгласил себя президентом страны.

В декабре 1990 года Эршад ушел в отставку с поста главы государства. Был лидером главной оппозиционной партии Бангладеш «Джатия», которую основал в 1985 году.