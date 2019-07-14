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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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Власти Петербурга потребовали справку о писательских заслугах Стругацкого

Комитет по культуре Санкт-Петербурга объяснил свою просьбу предоставить справку о заслугах писателя-фантаста Бориса Стругацкого для установки в его честь мемориальной доски на доме, где писатель жил несколько лет. Об этом сообщает агентство ТАСС.

«В биографиях выдающихся людей почти всегда есть нюансы — использование псевдонимов, спорные сведения о дате или месте рождения», — сообщили агентству в комитете, отметив, что все написанное на доске должно быть подтверждено документами.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский сообщил в своем Facebook, что для установки мемориальной доски на фасаде дома, где жил литератор, комитет потребовал предоставить справку, которая подтверждает, что Стругацкий был писателем. «И тут — городской комитет по культуре сообщает нам, что надо представить... справку о том, что Борис Натанович — писатель. Без справки они, видимо, в этом не уверены», — отметил Вишневский.

Эту же информацию в беседе с РБК подтвердил зампредседателя Союза писателей Санкт-Петербурга, директор Фонда братьев Стругацких Сергей Арно.

«Думаю, что там [в комитете по культуре] решили просто перестраховаться. Я не считаю, что человек, который просил эту справку, не знает, кто такие братья Стругацкие, но отчетные документы им, скорее всего, требуются. Ничего страшного в этом нет. Остается только посмеяться над этим. Конечно, мы такую справку напишем, но не о том, что Борис Натанович являлся писателем, а о том, что он состоял в Союзе писателей Санкт-Петербурга», — рассказал Арно.

В июне 2018 года общественная организация «Энциклопедия» выиграла президентский грант на создание в 2019 году музея, посвященного творчеству братьев Стругацких. На эти цели из госбюджета планируется направить 8,8 млн руб.

Аркадий и Борис Стругацкие в соавторстве написали более 25 фантастических романов, повестей и рассказов, которые стали классикой жанра и основой многочисленных экранизаций, в том числе — Андрея Тарковского («Сталкер») и Алексея Германа-старшего («Трудно быть богом»). В 2017 году наследники Стругацких опубликовали в интернете в свободном доступе все произведения писателей, в том числе неизданные.

Теги: Санкт-Петербург, Стругацкие, мемориальная доска, справка, комитет по культуре ..., новости РБК
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