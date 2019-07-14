Уральского пенсионера задержали за попытку установить табличку Никсону

В Дегтярске (Свердловская область) задержан пенсионер Петр Кикилык за попытку установить табличку о посещении города в 1959 году Ричардом Никсоном, который через десять лет после этого стал 37-м президентом США. Об этом Е1.RU сообщил правозащитник Сергей Зыков.

По его словам, Кикилык хотел установить табличку на здании бывшего рудоуправления. Мужчину задержали незадолго до начала акции и повезли в отдел полиции № 17 Дегтярска.

Как уточнил Зыков «ОВД-Инфо», сейчас Кикилык находится в отделе МВД «Ревдинский», где его собираются оставить до понедельника. При задержании у него изъяли телефон и табличку, находившуюся в багажнике автомобиля.

Пенсионера обвинили в нарушении ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несогласованного мероприятия). По данной статье мужчине грозит штраф до 30 тыс. руб. или арест до десяти суток.

Начальник пресс-службы управления МВД области Валерий Горелых подтвердил РБК факт проведения несогласованной акции в Дегтярске. По его словам, мероприятие с участием 12 человек длилось с 12:40 до 13:00. «Организатора действительно доставили для разбирательства в дежурную часть отдела полиции», — уточнил он.